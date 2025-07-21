Армія РФ вдруге за ніч підняла в повітря МіГ-31: зафіксовано пуск "Кинджалу"

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.

Ракетну небезпеку оголошено на всій території України.

О 02:55 моніторингові пабліки повідомили про пуск ракет "Кинджал".

Згодом військові повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині в напрямку Житомирської області.

Далі ракета попрямувала повз Житомирщину - на Рівненщину.

О 03:02 моніторингові канали повідомили про вибухи у Рівненській області.

"Рівне/Дубно - укриття!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також повідомлялося про рух "Кинджалу" в напрямку західних областей України.

Оновлено 03:34

Військові повідомили про повторний зліт ще двох винищувачів МіГ-31 і пуск аеробалістичної ракети "Кинджал".

Повідомлялося про загрозу удару по Києву, однак о 03:41 ракети цього типу припинили існування.