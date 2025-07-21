РФ атакует Киев дронами: первые последствия обстрела

Российские оккупанты, в ночь на 21 июля, массированно атакуют Киев дронами. Вследствие обстрела уже есть первые последствия обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальников Киевской ГВА Тимура Ткаченко.

Отметим, что примерно в 01:33 в Киеве были слышны звуки взрывов. Кроме того, в столице периодически слышны звуки "Шахедов". Известно, что же последствия в Дарницком районе столицы. "В Дарницком районе в результате атаки произошло возгорание крыши нежилого здания. Детали устанавливаются", - написал Ткаченко в 01:52.