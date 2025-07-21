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РФ атакует Киев дронами: первые последствия обстрела

Понедельник 21 июля 2025 02:07
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РФ атакует Киев дронами: первые последствия обстрела Фото: последствия обстрела устанавливаются (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты, в ночь на 21 июля, массированно атакуют Киев дронами. Вследствие обстрела уже есть первые последствия обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальников Киевской ГВА Тимура Ткаченко.

Отметим, что примерно в 01:33 в Киеве были слышны звуки взрывов. Кроме того, в столице периодически слышны звуки "Шахедов". Известно, что же последствия в Дарницком районе столицы.

"В Дарницком районе в результате атаки произошло возгорание крыши нежилого здания. Детали устанавливаются", - написал Ткаченко в 01:52.

Обстрел Украины

Напомним, что этой ночью враг массированно атакует Украину дронами. Беспилотники зафиксированы во многих областях Украины.

Кроме того, враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, в связи с чем есть угроза ракетного обстрела. Мониторинговые каналы утверждают, что предварительно, пуски крылатых ракет уже состоялись.

Кроме того, ночью в Украине объявляли масштабную тревогу, поскольку враг поднял в небо МиГ-31К.

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