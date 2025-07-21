Россияне запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря

Корабли Черноморского флота РФ запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров", - говорится в сообщении. В 02:42 военные сообщили о движении ракеты на юге Херсонской области мимо Скадовска в направлении Николаевской области. В 02:45 военные сообщили о движении ракеты курсом на город Очаков Николаевской области. Обновлено 03:03 Воздушные силы сообщили о движении группы ракет из Одесской в Винницкую область.