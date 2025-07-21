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В Харькове в результате дроновых ударов вспыхнули масштабные пожары

Харьков, Понедельник 21 июля 2025 02:06
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В Харькове в результате дроновых ударов вспыхнули масштабные пожары Фото: в Харькове зафиксирован пожар в результате ударов беспилотников (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Валерий Савицкий

Российские ударные дроны "Шахед" атаковали Харьков. В одном из районов города вспыхнул крупный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По словам Терехова, в городе произошел прилет, предварительно, в Киевском районе города.

В 01:43 мэр сообщил о четырех взрывах в городе.

"Как следствие, большой пожар. В воздухе неподалеку от города еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны!", - отметил он.

По словам Синегубова, оккупанты ударили тремя беспилотниками типа "Шахед" по Киевскому району Харькова.

Четвертый вражеский удар зафиксировали также в Киевском районе города.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Обновлено 02:03

Синегубов сообщил об еще трех вражеских ударах в Киевском районе города. По состоянию на сейчас на месте прилетов пожары.

"По информации, которая требует уточнения, все попадания в Киевском районе города по нескольким локациям. Сейчас информация о пострадавших не поступала. Относительно последствий - идет изучение на местах", - сообщил Терехов.

Городской голова также отметил, что в сторону Харькова еще направляются боевые дроны врага.

Обновлено 02:17

По предварительной информации, в Харькове зафиксированы 11 прилетов.

"Один из них - возле многоквартирного жилого дома в Киевском районе. На данный момент - без пострадавших, но есть пожар недалеко от здания", - отметил Терехов.

Последствия всех ударов по Харькову уточняются.

Обновлено 02:23

По словам Терехова, по месту одного из прилетов - выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электродроты. Касательно пострадавших - информация уточняется.

Олег Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксировали до 11 вражеских попаданий.

"Около 01:40 враг атаковал Киевский район дронами типа "Герань-2". Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - написал он.

На месте "прилетов" работают профильные службы.

Обновлено 02:31

Терехов сообщил о пожаре на гражданском предприятии. О пострадавших - информации пока нет.

Обновлено 02:49

Как сообщил Терехов, по уточненной информации, враг нанес 12 ударов по Харькову этой ночью.

Воздушная атака РФ на Украину

В ночь на 21 июля российские захватчики масштабно атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В 01:36 в Харькове раздались первые взрывы. На город летит большое количество вражеских дронов.

Также российский агрессор поднял в небо стратегическую авиацию. Есть угроза пуска и удара крылатыми ракетами по Украине.

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