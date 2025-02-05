Армия РФ за сутки потеряла на фронте 1140 солдат и 9 танков, - Генштаб
Фото: россияне потеряли на фронте рекордное количество автомобильной техники за сутки (Getty Images)
За сутки с 4 на 5 февраля, войска России потеряли на фронте войны с Украиной 1140 солдат, 99 беспилотников и 157 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 844 070 (+1140) человек ликвидировано;
- танков - 9947 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 20 721 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 22 707 (+52) ед;
- РСЗО - 1269 ед;
- средства ПВО - 1053 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 102 (+99) ед;
- крылатых ракет - 3054 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 36 078 (+157) ед;
- специальной техники - 3735 (+2) ед.
Ситуация на фронте и атака БпЛА россиян
По данным Института изучения войны (ISW), армия РФ давит на Силы обороны в Харьковской области. Враг также может взять оперативную паузу в Курской области.
Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В Харькове в результате ударов беспилотников повреждено административное здание, на месте прилетов вспыхнул пожар.
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