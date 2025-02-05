Армія РФ за добу втратила на фронті 1140 солдатів і 9 танків, - Генштаб
Фото: росіяни втратили на фронті рекордну кількість автомобільної техніки за добу (Getty Images)
За добу з 4 на 5 лютого, війська Росії втратили на фронті війни з Україною 1140 солдатів, 99 безпілотників і 157 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 844 070 (+1140) осіб ліквідовано;
- танків - 9947 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 20 721 (+12) од.;
- артилерійських систем - 22 707 (+52) од.;
- РСЗВ - 1269 од.;
- засоби ППО - 1053 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 102 (+99) од.;
- крилатих ракет - 3054 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 36 078 (+157) од.;
- спеціальної техніки - 3735 (+2) од.
Ситуація на фронті й атака БпЛА росіян
За даними Інституту вивчення війни (ISW), армія РФ тисне на Сили оборони в Харківській області. Ворог також може взяти оперативну паузу в Курській області.
Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Харкові внаслідок ударів безпілотників пошкоджено адміністративну будівлю, на місці прильотів спалахнула пожежа.
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