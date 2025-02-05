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Армія РФ за добу втратила на фронті 1140 солдатів і 9 танків, - Генштаб

Середа 05 лютого 2025 07:21
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Армія РФ за добу втратила на фронті 1140 солдатів і 9 танків, - Генштаб Фото: росіяни втратили на фронті рекордну кількість автомобільної техніки за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 4 на 5 лютого, війська Росії втратили на фронті війни з Україною 1140 солдатів, 99 безпілотників і 157 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 844 070 (+1140) осіб ліквідовано;
  • танків - 9947 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 721 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 22 707 (+52) од.;
  • РСЗВ - 1269 од.;
  • засоби ППО - 1053 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 102 (+99) од.;
  • крилатих ракет - 3054 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 36 078 (+157) од.;
  • спеціальної техніки - 3735 (+2) од.

Армія РФ за добу втратила на фронті 1140 солдатів і 9 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті й атака БпЛА росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), армія РФ тисне на Сили оборони в Харківській області. Ворог також може взяти оперативну паузу в Курській області.

Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Харкові внаслідок ударів безпілотників пошкоджено адміністративну будівлю, на місці прильотів спалахнула пожежа.

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