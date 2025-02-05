Враг давит под Купянском и может взять "оперативную паузу" в Курской области: карты ISW

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов в районе Купянска. В Курской области, возможно, войска РФ берут "оперативную паузу" в ведении боевых действий.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 5 февраля отчет американского Института изучения войны (ISW) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ 4 февраля продолжили атаки в районе "украинского плацдарма" в Курской области, но не продвинулись.

Российские войска продолжали наступать в районе Свердликово, Николаевки и Махновки.

Российские источники утверждали, что ВСУ контратаковали на северо-запад от Суджи в районе Николаево-Дарьино и Свердликово, а также и на юг от Суджи в районе Махновки и Куриловки.

Связанный с Кремлем российский "военкор" рассказывал, что путинские войска берут "временную оперативную паузу" на Курском направлении. Он утверждал, что усилия войск РФ по захвату Махновки в течение января прекратились из-за сочетания украинских беспилотников и плохих погодных условий, и что войска РФ в конце концов вышли из населенного пункта.

Также этот российский блогер оценил, что бои за Махновку, скорее всего, возобновятся, когда земля снова промерзнет или полностью высохнет.

Другой "военкор" также утверждал, что российским войскам не удалось закрепиться возле Махновки.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) подтвердила недавние сообщения о том, что северокорейские войска не ведут боевых действий в Курской области с середины января 2025 года.

В NIS оценивают, что силы КНДР, вероятно, прекратили воевать из-за больших потерь.

Американская газета New York Times (NYT) недавно сообщила, что силы КНДР больше не участвуют в боевых действиях в Курской области, а высокопоставленный чиновник обороны США сообщил NYT, что дополнительные силы Северной Кореи прибудут в РФ "в течение следующих двух месяцев" (примерно в середине марта 2025 года.

Также отмечается, что "пауза" участия войск КНДР в боевых действиях могла повлиять на якобы российскую "временную оперативную паузу" в Курской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 3 февраля украинские войска нанесли высокоточный удар по неопределенному российскому командному пункту вблизи Новоивановки (северо-западнее Суджи).

В Генштабе ВСУ рассказали, что этот удар нанес значительные потери противнику.

Ранее в Генштабе ВСУ информировали об ударах по пунктам управления 810-й отдельной морской пехотной бригады ЧФ РФ вблизи Льгова, Белой и Рыльска Курской области 25 декабря 2024 года и 7 и 31 января 2025 года соответственно.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 4 февраля продолжали ограниченные атаки на Харьковском направлении, но не продвинулись. 3 и 4 февраля войска РФ атаковали вблизи Липцев и Волчанска.

Российский источник утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Липцев.

Представитель украинской бригады, которая действует на Волчанском направлении, заявил, что россияне наносят постоянные удары из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации и беспилотниками по позициям ВСУ, и сосредоточены в северной части Волчанска к северу от реки Волчья.

Операция РФ №2 - Луганская область

4 февраля российские оккупанты продвинулись на Купянском направлении. 3 и 4 февраля россияне вели наступательные операции в районе Петропавловки и Песчаного.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись в центр Западного (к северу от Купянска).

Российские захватчики 4 февраля продолжили наступление на Боровом направлении, но не продвинулись. 3 и 4 февраля войска РФ наступали вблизи Загрызово, Новой Кругляковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки и Грековки.

Российские оккупанты 4 февраля продолжили наступление на Лиманском направлении, но также не продвинулись. 3 и 4 февраля войска РФ атаковали в районе Ямполевки, Новолюбовки, Ивановки, Тернов и Дибровы.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска периодически проводят разведку возле Колодезей (к северо-востоку от Лимана), а ВСУ контратакуют в Торском (к востоку от Лимана).

Украинская бригада, которая действовала на Лиманском направлении, сообщила 3 февраля, что войска РФ потеряли неопределенное количество единиц бронетехники, и все больше полагаются на гражданскую технику.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ 4 февраля продолжили наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. 3 и 4 февраля оккупанты атаковали в районе Белогоровки и Верхнекаменского.

4 февраля российский блогер опубликовал кадры, на которых войска РФ якобы наносят удар беспилотником по железнодорожному мосту вблизи Северска.

Российские захватчики 4 февраля продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но не продвинулись. 3 и 4 февраля войска РФ наступали в пределах и вблизи Часового Яра, возле Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Войска РФ 4 февраля продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но не продвинулись. 3 и 4 февраля оккупанты атаковали в районе Торецка, на северных окраинах Торецка, в районе Крымского и Щербиновки.

Российские захватчики 4 февраля продолжили наступательные действия на Покровском направлении, но также не смогли продвинуться.

Украинская бригада 4 февраля опубликовала кадры, на которых ВСУ отбивают российских механизированный штурм на Покровском направлении.

Войска РФ продолжали атаковать возле Зеленого Поля, Водяного Второго, Тарасовки, Миролюбовки, Малиновки, Луча, Лисовки, Зверево, Котляровки, Елизаветовки, Удачного, Надеевки, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Котлино 3 и 4 февраля.

Украинская разведывательная организация Frontelligence Insight 3 февраля отметила, что российские захватчики атаковали Зверево, и что городской район Зверево связан с городским районом Покровска.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов 4 февраля заявил, что оккупанты редко используют бронетехнику на Покровском направлении и предпочитают скоростную и маневренную технику, в частности багги и мотоциклы.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, так же отметил, что россияне переправляют пехоту для штурма на гражданских автомобилях и мотоциклах.

Также спикер заявил, что российские оккупанты запускают десятки беспилотников FPV и проводят 10-20 небольших пехотных штурмов в день, но отметил, что общий темп наступательных операций врага снизился.

Войска РФ 4 февраля продолжали наступление на Кураховском направлении, но не продвинулись.

4 февраля Трегубов заявил, что недавно ВСУ отбили российский механизированный штурм в сторону н.п. Багатир (к западу от Константинополя) численностью не менее взвода, который состоял из 2 колонн танков и бронированных машин.

3 и 4 февраля российские оккупанты атаковали возле Дачного, Андреевки, Разлива, Зеленовки, Янтарного и Раздольного. Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют в Дачном.

Украинский военный обозреватель заявил, что российские захватчики все чаще используют волоконно-оптические беспилотники FPV к западу от Курахово.

Российский блогер рассказывал, что центральная часть н.п. Дачное является спорной "серой зоной".

Войска РФ 4 февраля продолжили наступление на направлении в районе Большой Новоселки, но не продвинулись. 3 и 4 февраля оккупанты атаковали возле самой Большой Новоселки, возле Нового Комара и Новоселки.

В ОСУВ "Хортица" 4 февраля сообщили, что украинские защитники отбили российский механизированный штурм численностью не менее взвода в районе Великой Новоселки и уничтожили 2 танка и 2 БТРа.

"Южная ось"

4 февраля российские захватчики продолжили ограниченные наземные атаки на Запорожском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали вблизи Новоданиловки (к северу от Работино) и Щербаков (северо-западнее Работино) 3 и 4 февраля.

Войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении непосредственно к востоку от Херсона вблизи Антоновки и Приднепровского 3 и 4 февраля, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке 4 февраля в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что наиболее "горячей" ситуация была на Покровском и Торецком направлениях, а также в Курской области.

Добавим, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг информацию о том, что войска КНДР отошли с линии фронта в Курской области. По его словам, около 8 тысяч северокорейских военных все еще сражаются на линии фронта там, однако в последнее время в сокращенном составе.