Украина под атакой российских дронов-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Вечером 4 февраля российские террористы снова атакуют Украину дронами типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По состоянию на 23:24 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В 23:24 объявлена воздушная тревога в Киеве из-за приближения к городу ударных дронов. "г.Киев - угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО", - отметили в Воздушных силах.

Согласно последним данным военных, по состоянию на 22:57 , российские "Шахеды" двигались:

По состоянию на 22:32 вражеские дроны двигались:

Первые группы беспилотников начали залетать в воздушное пространство страны около 20:00 с северо-востока.

Воздушные атаки РФ

Российский агрессор продолжает атаковать территорию Украины ударными дронами и ракетами.

Так, вечером 4 февраля около 22:00 в Киеве и ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Позже в Сумах и Ромнах прогремели взрывы.

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Утром 4 февраля российские военные обстреляли баллистическими ракетами город Изюм в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие и раненные.

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