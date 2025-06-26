Россияне ударили дроном по многоэтажке в Донецкой области: среди пострадавших - ребенок

В ночь на 26 июня российские захватчики ударили беспилотником по пятиэтажному жилому дому в городе Белозерское Донецкой области. После попадания вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Атака произошла около двух часов ночи. Войска РФ попали по дому ударным дроном типа "Герань-2".

По данным прокуратуры, в результате атаки пятеро гражданских получили ранения. Среди пострадавших - 86-летняя женщина, которая находилась в своей квартире. Также пострадали 15-летний парень и его мать. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы, осколочные ранения, закрытые переломы и другие повреждения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Кроме этого, в результате удара повреждены три многоквартирных дома и семь автомобилей.

По факту нарушения законов и обычаев войны прокуроры начали досудебное расследование.

Фото: последствия попадания беспилотника по пятиэтажному жилому дому в городе Белозерское (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)