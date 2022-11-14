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Израиль атаковал авиабазу в Сирии: ее использовали и россияне

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Сирия, Понедельник 14 ноября 2022 01:26
Израиль атаковал авиабазу в Сирии: ее использовали и россияне Фото: Израиль атаковал авиабазу в Сирии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Израиль атаковал ракетами крупную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По информации военных источников, под удар попала взлетно-посадочная полоса авиабазы, которую в последнее время использовали иранские военно-воздушные силы.

Отмечается также, что взлетно-посадочная полоса и подземные сооружения в Шайрате, включая укрытия для самолетов, последние три года активно использовались и перестраивались российскими военными.

Напомним, Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии , недалеко от Абу-Камала. В ней, вероятно, находилась контрабанда иранского оружия.

Ранее сообщалось, что в воскресенье российские самолеты разбомбили лагеря оппозиции вблизи Идлиба на северо-западе Сирии, убив по меньшей мере девять гражданских лиц.

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