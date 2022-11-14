Израиль атаковал авиабазу в Сирии: ее использовали и россияне

Израиль атаковал ракетами крупную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Отмечается также, что взлетно-посадочная полоса и подземные сооружения в Шайрате, включая укрытия для самолетов, последние три года активно использовались и перестраивались российскими военными.

По информации военных источников, под удар попала взлетно-посадочная полоса авиабазы, которую в последнее время использовали иранские военно-воздушные силы.

Напомним, Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии , недалеко от Абу-Камала. В ней, вероятно, находилась контрабанда иранского оружия.

Ранее сообщалось, что в воскресенье российские самолеты разбомбили лагеря оппозиции вблизи Идлиба на северо-западе Сирии, убив по меньшей мере девять гражданских лиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.