Израиль атаковал авиабазу в Сирии: ее использовали и россияне
Израиль атаковал ракетами крупную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
По информации военных источников, под удар попала взлетно-посадочная полоса авиабазы, которую в последнее время использовали иранские военно-воздушные силы.
Отмечается также, что взлетно-посадочная полоса и подземные сооружения в Шайрате, включая укрытия для самолетов, последние три года активно использовались и перестраивались российскими военными.
Напомним, Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии , недалеко от Абу-Камала. В ней, вероятно, находилась контрабанда иранского оружия.
Ранее сообщалось, что в воскресенье российские самолеты разбомбили лагеря оппозиции вблизи Идлиба на северо-западе Сирии, убив по меньшей мере девять гражданских лиц.
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