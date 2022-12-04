ua ru
Вс, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль нанес удары по оружейному цеху боевиков в секторе Газа

Новина українською →
Израиль, Воскресенье 04 декабря 2022 05:28
Израиль нанес удары по оружейному цеху боевиков в секторе Газа Фото: Израиль атаковал вооруженный цех в секторе Газа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прессслужбу ЦАХАЛа.

Там заявили, что удары были нанесены в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля. Истребители атаковали цех по производству оружия террористической организации ХАМАС, а также туннель боевиков на юге Газы. Израиль нанес удары по оружейному цеху боевиков в секторе Газа

Напомним, что Израиль атаковал ракетами крупную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения.

До этого Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии , недалеко от Абу-Камала. В ней, вероятно, находилась контрабанда иранского оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сектор Газа Израиль
NEWS
ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)
ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии