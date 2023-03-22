Сирия заявила об авиаударе ВВС Израиля по аэропорту Алеппо
В министерстве обороны Сирии заявили о нанесении израильской авиацией удара по аэропорту Алеппо рано утром 22 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сирийское государственное информагентство SANA.
В заявлении говорится о "материальном ущербе" в результате воздушного нападения, который предписывают Израилю. Отмечается, что удар 22 марта стал вторым по объекту в этом месяце и третьим за последние полгода.
Сообщений о жертвах в результате авиаударов не поступало.
Согласно официальному уведомлению сирийской NOTAM, взлетно-посадочная полоса в аэропорту была закрыта.
Агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что израильские истребители запустили несколько ракет по аэропорту из воздушного пространства над Средиземным морем, к западу от прибрежного города Латакия в результате чего в других регионах были слышны взрывы.
#عاجل- المشاهد الأولى لـلقصف الإسرائيلي على محيط #مطار_حلب_الدولي pic.twitter.com/xCJX3sY84Q— الأحداث الايرانية (@M_B_H_N) March 22, 2023
Армия обороны Израиля не дала комментариев в соответствии с их политикой воздерживаться от заявлений относительно воздушных налетов в Сирии, передает The Times of Israel.
Считается, что в последние годы Израиль нанес сотни ударов по целям в контролируемых правительством районах Сирии, включая удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, но редко признает или обсуждает эти операции.
В то же время в Израиле признали, что нацелены на базы союзных Ирану группировок, таких как ливанская "Хизбалла", которая направила тысячи боевиков для поддержки сил сирийского президента Башара Асада.
Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года истребители армии обороны Израиля нанесли удар по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.
Напомним также, что перед этим Израиль атаковал ракетами обширную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс.
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