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Сирия заявила об авиаударе ВВС Израиля по аэропорту Алеппо

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Среда 22 марта 2023 08:39
Сирия заявила об авиаударе ВВС Израиля по аэропорту Алеппо Фото: дым после авиаудара по аэропорту Алеппо на севере Сирии (скриншот twitter.com/M_B_H_N)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве обороны Сирии заявили о нанесении израильской авиацией удара по аэропорту Алеппо рано утром 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сирийское государственное информагентство SANA.

В заявлении говорится о "материальном ущербе" в результате воздушного нападения, который предписывают Израилю. Отмечается, что удар 22 марта стал вторым по объекту в этом месяце и третьим за последние полгода.

Сообщений о жертвах в результате авиаударов не поступало.

Согласно официальному уведомлению сирийской NOTAM, взлетно-посадочная полоса в аэропорту была закрыта.

Агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что израильские истребители запустили несколько ракет по аэропорту из воздушного пространства над Средиземным морем, к западу от прибрежного города Латакия в результате чего в других регионах были слышны взрывы.

Армия обороны Израиля не дала комментариев в соответствии с их политикой воздерживаться от заявлений относительно воздушных налетов в Сирии, передает The Times of Israel.

Считается, что в последние годы Израиль нанес сотни ударов по целям в контролируемых правительством районах Сирии, включая удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, но редко признает или обсуждает эти операции.

В то же время в Израиле признали, что нацелены на базы союзных Ирану группировок, таких как ливанская "Хизбалла", которая направила тысячи боевиков для поддержки сил сирийского президента Башара Асада.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года истребители армии обороны Израиля нанесли удар по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Напомним также, что перед этим Израиль атаковал ракетами обширную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс.

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