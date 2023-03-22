Сирия заявила об авиаударе ВВС Израиля по аэропорту Алеппо

В министерстве обороны Сирии заявили о нанесении израильской авиацией удара по аэропорту Алеппо рано утром 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сирийское государственное информагентство SANA .

В заявлении говорится о "материальном ущербе" в результате воздушного нападения, который предписывают Израилю. Отмечается, что удар 22 марта стал вторым по объекту в этом месяце и третьим за последние полгода.

Сообщений о жертвах в результате авиаударов не поступало.

Согласно официальному уведомлению сирийской NOTAM, взлетно-посадочная полоса в аэропорту была закрыта.

Агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что израильские истребители запустили несколько ракет по аэропорту из воздушного пространства над Средиземным морем, к западу от прибрежного города Латакия в результате чего в других регионах были слышны взрывы.

Армия обороны Израиля не дала комментариев в соответствии с их политикой воздерживаться от заявлений относительно воздушных налетов в Сирии, передает The Times of Israel.

Считается, что в последние годы Израиль нанес сотни ударов по целям в контролируемых правительством районах Сирии, включая удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, но редко признает или обсуждает эти операции.

В то же время в Израиле признали, что нацелены на базы союзных Ирану группировок, таких как ливанская "Хизбалла", которая направила тысячи боевиков для поддержки сил сирийского президента Башара Асада.