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Израиль нанес удар по школе в Секторе Газа, погибли по меньшей мере 16 человек, - BBC

Воскресенье 07 июля 2024 05:20
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Израиль нанес удар по школе в Секторе Газа, погибли по меньшей мере 16 человек, - BBC Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По меньшей мере, 16 человек погибли в результате израильского авиаудара по школе в Секторе Газа. Еще десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Согласно данным министерства здравоохранения ХАМАСа, в этом здании размещался лагерь для беженцев Нусейрат, там находились тысячи перемещенных лиц.

Также сообщается, что в результате отдельного авиаудара по дому в лагере погибли 10 человек.

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по нескольким "террористам, действовавшим в зданиях, расположенных в районе школы Аль-Джауни".

В заявлении, опубликованном в соцсети X, Армия обороны Израиля заявила, что приняла "многочисленные меры", чтобы "уменьшить риск причинения вреда гражданским лицам, включая использование точного воздушного наблюдения и дополнительных разведывательных данных".

Отмечается, что боевики ХАМАС использовали это место как "тайник" для нападений на войска ЦАХАЛ.

"ХАМАС продолжает систематически нарушать международное право, используя гражданские структуры и гражданское население в качестве живого щита для своих террористических атак против Государства Израиль", - говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали BBC, что удар был направлен на верхние этажи школы, расположенной вблизи оживленного рынка.

Местный источник сообщил британскому агентству, что целью была комната, которая якобы использовалась полицией ХАМАС.

ХАМАС заявил, что среди погибших – пятеро местных журналистов и члены их семей.

Напомним, вчера стало известно, что ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.

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