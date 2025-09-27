Армия Израиля взяла под контроль более половины города Газа: список районов

По информации источников в Южном командовании армией, территориальные достижения израильской армии стали результатом скоординированных маневров в нескольких точках силами различных дивизий в рамках операции "Колесницы Гидеона II".

Районы Газы под контролем ЦАХАЛ

В последние дни ЦАХАЛ расширил масштабы ударов по всей Газе, атакуя каждую ночь более 140 объектов.

В настоящий момент армия Израиля контролирует следующие районы города:

Тель-аль-Хава на юго-западе города - израильская армия неоднократно действовала в этом районе с воздуха и с земли во время войны. Однако ХАМАС восстанавливал в этом районе свою террористическую инфраструктуру.

Аль-Надь - с малоэтажной застройкой, где боевики годами скрывались от ЦАХАЛа.

Шейх-Аджлин - у побережья на юго-западе Газы. Там ЦАХАЛ на протяжении последних месяцев проводил массированные авиационные и наземные удары по очагам боевиков.

Зейтун - на юго-востоке города, который стал центральной зоной боев в начале войны и во время операции "Колесницы Гидеона I", которая началась в мае 2025 года.

Шуджайя на востоке Газы - там было зафиксировано наибольшее количество насильственных преступлений террористов ХАМАС. Район служил стартовой площадкой для многочисленных отрядов боевиков, ответственных за массовое убийство 7 октября, и стал местом ожесточенных боев.

Туффах на северо-востоке Газы - был в центре долговременных операций, направленных на поиск и уничтожение террористической инфраструктуры.

Районы Газы, не под контролем ЦАХАЛ

В то же время, Армия обороны Израиля еще не контролирует следующие районы Газы.

Аль-Рималь - в нем проживала местная элита и высокопоставленные деятели ХАМАС.

Район считается "сердцем" города, поскольку на протяжении десятилетий там размещалась банковская инфраструктура, палестинские правительственные учреждения, университеты и медиаресурсы.

Старый город - исторический центр в "сердце" Газы, который террористы используют в качестве укрытия.

Кроме того, израильская армия пока что не установила контроль над лагерем беженцев Аль-Шати и районом Сабра.

"В некоторых зонах, которые нельзя детализировать, ЦАХАЛ устанавливает осаду, понимая, что там находятся вооруженные боевики. Тот факт, что подавляющее большинство палестинцев покинуло Газу, облегчит армии задачу взятия города путем авиаударов и наземных маневров", - пишет издание.