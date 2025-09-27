Армия Израиля взяла под контроль более половины города Газа: список районов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила оперативный контроль над более чем половиной территории города Газа. Из города эвакуированы более 800 тысяч из миллиона гражданских жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
По информации источников в Южном командовании армией, территориальные достижения израильской армии стали результатом скоординированных маневров в нескольких точках силами различных дивизий в рамках операции "Колесницы Гидеона II".
В последние дни ЦАХАЛ расширил масштабы ударов по всей Газе, атакуя каждую ночь более 140 объектов.
В настоящий момент армия Израиля контролирует следующие районы города:
В то же время, Армия обороны Израиля еще не контролирует следующие районы Газы.
Аль-Рималь - в нем проживала местная элита и высокопоставленные деятели ХАМАС.
Район считается "сердцем" города, поскольку на протяжении десятилетий там размещалась банковская инфраструктура, палестинские правительственные учреждения, университеты и медиаресурсы.
Старый город - исторический центр в "сердце" Газы, который террористы используют в качестве укрытия.
Кроме того, израильская армия пока что не установила контроль над лагерем беженцев Аль-Шати и районом Сабра.
"В некоторых зонах, которые нельзя детализировать, ЦАХАЛ устанавливает осаду, понимая, что там находятся вооруженные боевики. Тот факт, что подавляющее большинство палестинцев покинуло Газу, облегчит армии задачу взятия города путем авиаударов и наземных маневров", - пишет издание.
С октября 2023 года Армия обороны Израиля проводит масштабную операцию против боевиков палестинского движения ХАМАС в Секторе Газа.
Наступление началось после вторжения террористов из анклава на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
Целью операции является взятие под контроль территории региона и тотальное уничтожение палестинской группировки ХАМАС.
Операция "Колесницы Гидеона II" официально началась 20 августа 2025 года.
Ее задачей является установление контроля над городом Газа и зоны безопасности, освобождение израильских заложников, разгром инфраструктуры ХАМАС, создание буферной зоны и обеспечение безопасности приграничных общин Израиля.
Основное наземное наступление израильской армии на Газу началось после визита в Израиль 14 сентября госсекретаря США Марко Рубио.
Тем временем президент США Дональд Трамп подготовил новый мирный план по Сектору Газа. Он предусматривает полное прекращение огня между Израилем и ХАМАС.