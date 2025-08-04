Нетаньяху заявил о планах "полностью оккупировать" Сектор Газа, - СМИ
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что будет добиваться поддержки Кабинета министров по плану полной оккупации Сектора Газа, несмотря на возражения со стороны армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как сообщает издание, несколько израильских министров заявили, что Нетаньяху использовал термин "оккупация Сектора Газа" в частных разговорах, описывая свое видение расширения военных операций в Газе, что "является заметной сменой тона, поскольку правительство готовится обсудить будущее кампании в Газе".
СМИ цитируют высокопоставленного чиновника, близкого к Нетаньяху, который сказал: "Жребий брошен - мы стремимся к полной оккупации Сектора Газа".
"Операции будут проводиться даже в районах, где удерживаются заложники. Если начальник штаба армии обороны Израиля не согласится, он должен уйти в отставку", - добавил он.
Как отмечает издание, армия Израиля сейчас контролирует около 75% территории Сектора Газа, но согласно новому плану, военные должны оккупировать и остальную территорию, что перенесет весь анклав под контроль Израиля.
При этом непонятно, что такой шаг будет означать для миллионов гражданских лиц Сектора Газа и гуманитарных групп, действующих в анклаве.
Армия Израиля заявила, что выступает против захвата всего Сектора Газа. ЦАХАЛ оценивает, что очистка всей инфраструктуры ХАМАС может занять годы. Это также может подвергнуть заложников опасности казни, если войска приблизится к месту их содержания.
Соглашение между Израилем и ХАМАС
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что учитывая провал переговоров с ХАМАСом, Израилю придется принять решение о дальнейших шагах в Секторе Газа.
Вчера, 3 августа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС не хочет соглашения по заложникам. Он добавил, что полон решимости уничтожить группировку.
На днях спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф побывал в Газе, а также встречался с семьями израильских заложников. На этой встрече он сказал, что ХАМАС якобы заявил о готовности к демилитаризации (разоружению).
При этом он отметил, что новостей о прогрессе в переговорах о заложниках нет. Также он сказал, что работает вместе с Израилем над планом завершения войны в Секторе Газа.