Нетаньяху заявил о планах "полностью оккупировать" Сектор Газа, - СМИ

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что будет добиваться поддержки Кабинета министров по плану полной оккупации Сектора Газа, несмотря на возражения со стороны армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Как сообщает издание, несколько израильских министров заявили, что Нетаньяху использовал термин "оккупация Сектора Газа" в частных разговорах, описывая свое видение расширения военных операций в Газе, что "является заметной сменой тона, поскольку правительство готовится обсудить будущее кампании в Газе".

СМИ цитируют высокопоставленного чиновника, близкого к Нетаньяху, который сказал: "Жребий брошен - мы стремимся к полной оккупации Сектора Газа".

"Операции будут проводиться даже в районах, где удерживаются заложники. Если начальник штаба армии обороны Израиля не согласится, он должен уйти в отставку", - добавил он.

Как отмечает издание, армия Израиля сейчас контролирует около 75% территории Сектора Газа, но согласно новому плану, военные должны оккупировать и остальную территорию, что перенесет весь анклав под контроль Израиля.

При этом непонятно, что такой шаг будет означать для миллионов гражданских лиц Сектора Газа и гуманитарных групп, действующих в анклаве.

Армия Израиля заявила, что выступает против захвата всего Сектора Газа. ЦАХАЛ оценивает, что очистка всей инфраструктуры ХАМАС может занять годы. Это также может подвергнуть заложников опасности казни, если войска приблизится к месту их содержания.