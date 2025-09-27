Армія Ізраїлю взяла під контроль більше половини міста Газа: список районів

Військова операція Ізраїлю в Секторі Газа

З жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю проводить масштабну операцію проти бойовиків палестинського руху ХАМАС у Секторі Газа.

Наступ розпочався після вторгнення терористів з анклаву на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Метою операції є взяття під контроль території регіону і тотальне знищення палестинського угруповання ХАМАС.

Операція "Колісниці Гідеона II" офіційно почалася 20 серпня 2025 року.

Її завданням є встановлення контролю над містом Газою та зони безпеки, звільнення ізраїльських заручників, розгром інфраструктури ХАМАС, створення буферної зони і забезпечення безпеки прикордонних громад Ізраїлю.

Основний наземний наступ ізраїльської армії на Газу почався після візиту в Ізраїль 14 вересня держсекретаря США Марко Рубіо.

Тим часом президент США Дональд Трамп підготував новий мирний план щодо Сектору Газа. Він передбачає цілковите припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.