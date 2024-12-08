Армия Израиля готовит план реагирования на угрозы из-за событий в Сирии

Отмечается, что в субботу, 7 декабря, начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Херци Халеви, вместе с членами Форума Генерального штаба и командиром 210-й дивизии, провел оценку ситуации и утвердил оборонительные и наступательные планы этой дивизии.

Халеви подчеркнул высокий уровень наступательной и оборонительной готовности, усиление войск вдоль границы и постоянный мониторинг развития событий.

"Мы следим за тем, чтобы местные группировки не направляли свои действия против нас - у нас есть очень сильная наступательная и оборонительная реакция. Параллельно мы не вмешиваемся в события в Сирии, работаем над тем, чтобы сорвать и предотвратить угрозы в этом регионе, и готовим планы на различные варианты развития событий", - отметил генерал-лейтенант.

По его словам, из-за событий в Сирии, ЦАХАЛ усилила свое развертывание вдоль границы, в частности разведывательных подразделений. Наземные и воздушные силы были усилены вдоль границы, а готовность сектора повышена.

Он добавил, что для понимания развития событий, израильские военные "очень внимательно следят за ситуацией, используя все возможности по сбору разведданных".

"Основное внимание уделяется наблюдению за передвижением и интересами Ирана, что является нашим главным приоритетом. Вторичное внимание уделяется местным группировкам, которые берут под свой контроль эту территорию, оценивая их действия, поведение и уровень сдерживания, а также следя за тем, чтобы они по ошибке не направили свои действия в нашу сторону. Мы должны быть готовы как к наступлению, так и к обороне", - сказал Галеви.