Армія Ізраїлю готує план реагування на загрози через події у Сирії

Ізраїльські військові готуються дати відсіч імовірним загрозам з боку сирійських повстанців. Військові розробляють варіанти реагування на події, які можуть підірвати суверенітет Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що в суботу, 7 грудня, начальник Генерального штабу, генерал-лейтенант Герці Галеві, разом з членами Форуму Генерального штабу і командиром 210-ї дивізії, провів оцінку ситуації й затвердив оборонні та наступальні плани цієї дивізії.
Галеві наголосив на високому рівні наступальної й оборонної готовності, посиленні військ уздовж кордону і постійному моніторингу розвитку подій.
"Ми стежимо за тим, щоб місцеві угруповання не спрямовували свої дії проти нас - у нас є дуже сильна наступальна і оборонна реакція. Паралельно ми не втручаємося в події у Сирії, працюємо над тим, щоб зірвати та запобігти загрозам у цьому регіоні, й готуємо плани на різні варіанти розвитку подій", - зазначив генерал-лейтенант.
За його словами, через події у Сирії, ЦАХАЛ посилила своє розгортання вздовж кордону, зокрема розвідувальних підрозділів. Наземні та повітряні сили були посилені вздовж кордону, а готовність сектора підвищена.
Він додав, що для розуміння розвитку подій, ізраїльські військові "дуже уважно стежать за ситуацією, використовуючи усі можливості зі збору розвідданих".
"Основна увага приділяється спостереженню за пересуванням та інтересами Ірану, що є нашим головним пріоритетом. Вторинна увага приділяється місцевим угрупованням, які беруть під свій контроль цю територію, оцінюючи їхні дії, поведінку і рівень стримування, а також стежачи за тим, щоб вони помилково не спрямували свої дії в наш бік. Ми повинні бути готові як до наступу, так і до оборони", - сказав Галеві.
За останній тиждень у Сирії активізувалися бойові дії між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" та військами диктатора Башара Асада, який свого часу зберіг владу завдяки військовій підтримці Росії та Ірану.
Повстанці швидко просуваються у напрямку сирійської столиці Дамаска та беруть під контроль найбільші міста країни.
Так, 1 грудня, після кількох запеклих боїв з армією Асада, повстанці взяли під контроль сирійське місто Алеппо.
Після цього українська розвідка повідомила, що військові РФ уже покинули місто Хама й тікають з Дамаска.
6 грудня повстанці захопили місто Дейр-ез-Зор. Бійці також наблизилися до міста Хомс, що відкриває їм шлях до сирійської столиці.
За даними ЗМІ, Асад уже втік із Сирії. У США переконані, що його режиму лишилося існувати кілька днів.
Детальніше про падіння режиму Башара Асада в Сирії, - читайте у нашому авторському матеріалі.
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