Армія Ізраїлю готує план реагування на загрози через події у Сирії

Зазначається, що в суботу, 7 грудня, начальник Генерального штабу, генерал-лейтенант Герці Галеві, разом з членами Форуму Генерального штабу і командиром 210-ї дивізії, провів оцінку ситуації й затвердив оборонні та наступальні плани цієї дивізії.

Галеві наголосив на високому рівні наступальної й оборонної готовності, посиленні військ уздовж кордону і постійному моніторингу розвитку подій.

"Ми стежимо за тим, щоб місцеві угруповання не спрямовували свої дії проти нас - у нас є дуже сильна наступальна і оборонна реакція. Паралельно ми не втручаємося в події у Сирії, працюємо над тим, щоб зірвати та запобігти загрозам у цьому регіоні, й готуємо плани на різні варіанти розвитку подій", - зазначив генерал-лейтенант.

За його словами, через події у Сирії, ЦАХАЛ посилила своє розгортання вздовж кордону, зокрема розвідувальних підрозділів. Наземні та повітряні сили були посилені вздовж кордону, а готовність сектора підвищена.

Він додав, що для розуміння розвитку подій, ізраїльські військові "дуже уважно стежать за ситуацією, використовуючи усі можливості зі збору розвідданих".

"Основна увага приділяється спостереженню за пересуванням та інтересами Ірану, що є нашим головним пріоритетом. Вторинна увага приділяється місцевим угрупованням, які беруть під свій контроль цю територію, оцінюючи їхні дії, поведінку і рівень стримування, а також стежачи за тим, щоб вони помилково не спрямували свої дії в наш бік. Ми повинні бути готові як до наступу, так і до оборони", - сказав Галеві.