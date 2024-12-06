В Сирии Асад потерял контроль над еще одним городом, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Как пишет издание, Сирийские демократические силы (SDF), которых поддерживают США, теперь контролируют основной город на востоке Сирии, а также основной пограничных переход на границе с Ираком.

По информации двух источников Reuters, сирийские курды установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор к полудню. Это уже третий город, который потерял Асад за неделю.

Активист медиа-платформы Deir Ezzor 24 Омар Абу Лейла рассказал журналистам, что сирийские войска и поддерживаемые Ираном иракские боевики покинули Дейр-эз-Зор до того, как туда пришли SDF.

При этом источники Reuters уточняют, что вскоре после этого Сирийские демократические силы захватили близлежащий пограничный пункт Абу-Камаль.

Стоит заметить, что Сирийские демократические силы не вступают в столкновения с повстанцами "Хайят Тахрир аль-Шам", которые также воюют против войск Башара Асада.