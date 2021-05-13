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Ізраїль оголосив мобілізацію 7 000 резервістів

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Тель-Авів, Четвер 13 травня 2021 16:59
Ізраїль оголосив мобілізацію 7 000 резервістів Фото: ізраїльська армія оголосила мобілізацію (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

На тлі конфлікту Ізраїлю і Палестини командування ізраїльської армії оголосило мобілізацію 7 000 резервістів. Вони повинні прибути на військові бази.

Про це пише newsru.co.il.

Повідомляється, що призов резервістів пов'язаний з проведенням в секторі Газа антитерористичної операції "Страж стін". Згідно із заявою Армії оборони Ізраїлю, 7 000 резервістів мають прибути на бази в повній готовності до участі в бойових діях.

Нагадаємо, раніше ізраїльські ЗМІ заявляли, що армія планувала призвати 5 тисяч резервістів ЦАХАЛу і вісім рот резервістів прикордонної поліції.

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і Палестиною триває третю добу, число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили близько 2 000 ракет з сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. Сьогодні палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

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