Наземні війська Ізраїлю завдають ударів по Сектору Газа

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угруповуванням триває третю добу, число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили близько 2 000 ракет з Сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. Вчора палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

На цьому тлі в низці міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. Своєю чергою євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їхні магазини. Для припинення заворушень у населених пунктах було введено комендантську годину.