Армия Финляндии вернется к использованию противопехотных мин в январе 2026 года

Финляндия, Вторник 26 августа 2025 22:30
Армия Финляндии вернется к использованию противопехотных мин в январе 2026 года Фото: армия Финляндии вернется к использованию противопехотных мин в январе 2026 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия Финляндии с января 2026 года планирует вернуться к использованию противопехотных мин, которые были сняты с вооружения в 2012-м в соответствии с Оттавским договором.

Об этом заявил инспектор инженерных войск финской армии полковник Рику Микконен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Начиная с января следующего года, мы начнем разрабатывать меры, чтобы обеспечить как можно скорее использование противопехотных мин для дополнения нашей системы обороны", - сказал Микконен.

По его словам, это связано с тем, что решение о выходе Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин вступит в силу 10 января 2026 года.

"После этого мы будем иметь возможность использовать часть нашего текущего оборудования", - добавил Микконен.

В то же время исследуется возможность приобретения на более позднем этапе более совершенных мин, например, тех, которые были бы дальнобойными или дистанционно управляемыми и оснащенными различными датчиками.

До 2012 года, когда Финляндия присоединилась к Оттавской конвенции, она располагала около миллиона простых противопехотных мин. Сейчас войско планирует достичь того же уровня.

Оттавская конвенция

Оттавская конвенция была подписана в 1997 году. Целью является полное устранение противопехотных мин через международный запрет их использования, что должно снизить уровень жертв среди гражданского населения. Страны, подписавшие документ, обязывались не использовать, не производить и не передавать эти мины.

Сейчас выход из Оттавской конвенции уже одобрили Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша, ссылаясь на усиление военной угрозы со стороны России.

В июле Финляндия сообщила Организации Объединенных Наций (ООН) о выходе из Оттавской конвенции.

А 11 июля Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду Украины законопроект, который позволяет официально остановить действие конвенции о запрете использования противопехотных мин (Оттавской конвенции). Соответствующий указ о выходе из конвенции в конце июня подписал президент Украины Владимир Зеленский.

