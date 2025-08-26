Армия Финляндии вернется к использованию противопехотных мин в январе 2026 года

Армия Финляндии с января 2026 года планирует вернуться к использованию противопехотных мин, которые были сняты с вооружения в 2012-м в соответствии с Оттавским договором.

Об этом заявил инспектор инженерных войск финской армии полковник Рику Микконен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Начиная с января следующего года, мы начнем разрабатывать меры, чтобы обеспечить как можно скорее использование противопехотных мин для дополнения нашей системы обороны", - сказал Микконен.

По его словам, это связано с тем, что решение о выходе Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин вступит в силу 10 января 2026 года.

"После этого мы будем иметь возможность использовать часть нашего текущего оборудования", - добавил Микконен.

В то же время исследуется возможность приобретения на более позднем этапе более совершенных мин, например, тех, которые были бы дальнобойными или дистанционно управляемыми и оснащенными различными датчиками.

До 2012 года, когда Финляндия присоединилась к Оттавской конвенции, она располагала около миллиона простых противопехотных мин. Сейчас войско планирует достичь того же уровня.