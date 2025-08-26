Армія Фінляндії повернеться до використання протипіхотних мін у січні 2026 року

Армія Фінляндії з січня 2026 року планує повернутися до використання протипіхотних мін, які були зняті з озброєння у 2012-му відповідно до Оттавського договору.

Про це заявив інспектор інженерних військ фінської армії полковник Ріку Мікконен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

"Починаючи з січня наступного року, ми почнемо розробляти заходи, щоб забезпечити якомога швидше використання протипіхотних мін для доповнення нашої системи оборони", - сказав Мікконен.

За його словами, це повʼязано з тим, що рішення про вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін набуде чинності 10 січня 2026 року.

"Після цього ми матимемо можливість використовувати частину нашого поточного обладнання", - додав Мікконен.

Водночас досліджується можливість придбання на пізнішому етапі більш досконалих мін, наприклад, тих, що були б далекобійними або дистанційно керованими та оснащеними різними датчиками.

До 2012 року, коли Фінляндія приєдналась до Оттавської конвенції, вона мала у своєму розпорядженні близько мільйона простих протипіхотних мін. Нині військо планує досягти того ж рівня.