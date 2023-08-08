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"Армия дронов" уничтожила российской техники на более чем два миллиона долларов (видео)

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Луганская область, Вторник 08 августа 2023 21:40
"Армия дронов" уничтожила российской техники на более чем два миллиона долларов (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины используя два беспилотных бомбера уничтожили российской техники на более чем два миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Два беспилотных бомбера "Армии дронов" за три дня поразили российскую технику на более 2 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это результат работы ударной роты "Ахиллес" 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Луганской области. Федоров уточнил, что среди пораженной техники оккупантов есть такое:

  • Танк Т-80;
  • БМП;
  • БТР;
  • Грузовик "Урал";
  • Склад материально-технического обеспечения.

"Спасибо воинам за мощную демилитаризацию россиян 24/7. Продолжаем поддерживать контрнаступление, усиливая военных беспилотниками в рамках "Армии дронов", - добавил министр.

Потери оккупантов

Отмечается, что потери России в войне в Украине к утру вторника, 8 августа, составили 560 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 250 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 19 артсистем.

Также украинские пограничники устроили оккупантам "осадки" из гранат, уничтожив пост наблюдения российских оккупантов.

Также сообщалось, что Россия потеряла как минимум половину бойцов десантных войск, которых в 2022 году бросили на войну против Украины. Речь идет о не менее 15 тысячах военных.

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