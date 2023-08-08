"Армия дронов" уничтожила российской техники на более чем два миллиона долларов (видео)

Вооруженные силы Украины используя два беспилотных бомбера уничтожили российской техники на более чем два миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

"Два беспилотных бомбера "Армии дронов" за три дня поразили российскую технику на более 2 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это результат работы ударной роты "Ахиллес" 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Луганской области. Федоров уточнил, что среди пораженной техники оккупантов есть такое:

Танк Т-80;

БМП;

БТР;

Грузовик "Урал";

Склад материально-технического обеспечения.

"Спасибо воинам за мощную демилитаризацию россиян 24/7. Продолжаем поддерживать контрнаступление, усиливая военных беспилотниками в рамках "Армии дронов", - добавил министр.

Потери оккупантов

Отмечается, что потери России в войне в Украине к утру вторника, 8 августа, составили 560 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 250 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 19 артсистем.

Также украинские пограничники устроили оккупантам "осадки" из гранат, уничтожив пост наблюдения российских оккупантов.

Также сообщалось, что Россия потеряла как минимум половину бойцов десантных войск, которых в 2022 году бросили на войну против Украины. Речь идет о не менее 15 тысячах военных.