Вертолет и больше 500 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 8 августа, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 250 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 19 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 250800 (+560) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4254 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 8278 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 4996 (+19) ед,
- РСЗО - 709 ед,
- средства ПВО - 468 (+1) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 312 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4158 (+4),
- крылатые ракеты - 1377 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7460 (+9) ед,
- специальная техника - 737 (+2).
Ситуация на фронте на утро
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки на фронтах произошло 37 боевых столкновений.
В частности, на Сватовском направлении фронта ведутся тяжелые бои. ВСУ смогли отбросить российских оккупантов к югу от населенного пункта Новоегоровка, при этом захватчики взяли под контроль Новоселовское.
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