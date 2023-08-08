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Вертолет и больше 500 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

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Украина, Вторник 08 августа 2023 08:15
Вертолет и больше 500 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки Фото6 Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 8 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 8 августа, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 250 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 19 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 250800 (+560) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4254 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 8278 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 4996 (+19) ед,
  • РСЗО - 709 ед,
  • средства ПВО - 468 (+1) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 312 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4158 (+4),
  • крылатые ракеты - 1377 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7460 (+9) ед,
  • специальная техника - 737 (+2).

Ситуация на фронте на утро

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки на фронтах произошло 37 боевых столкновений.

В частности, на Сватовском направлении фронта ведутся тяжелые бои. ВСУ смогли отбросить российских оккупантов к югу от населенного пункта Новоегоровка, при этом захватчики взяли под контроль Новоселовское.

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