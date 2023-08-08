Вертолет и больше 500 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 8 августа, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 250 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 19 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 250800 (+560) человек ликвидировано,

танков ‒ 4254 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 8278 (+8) ед,

артиллерийских систем - 4996 (+19) ед,

РСЗО - 709 ед,

средства ПВО - 468 (+1) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 312 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4158 (+4),

крылатые ракеты - 1377 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7460 (+9) ед,

специальная техника - 737 (+2).

Ситуация на фронте на утро

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки на фронтах произошло 37 боевых столкновений.

В частности, на Сватовском направлении фронта ведутся тяжелые бои. ВСУ смогли отбросить российских оккупантов к югу от населенного пункта Новоегоровка, при этом захватчики взяли под контроль Новоселовское.