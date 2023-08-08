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Два дрони за три дні знищили російської техніки на понад 2 млн доларів (відео)

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Луганська область, Вівторок 08 серпня 2023 21:40
Два дрони за три дні знищили російської техніки на понад 2 млн доларів (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України використовуючи два безпілотні бомбери знищили російської техніки на понад два мільйони доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Два безпілотні бомбери "Армії дронів" за три дні вразили російську техніку на понад 2 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це результат роботи ударної роти "Ахіллес" 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка в Луганській області. Федоров уточнив, що серед ураженої техніки окупантів є таке:

  • Танк Т-80;
  • БМП;
  • БТР;
  • Вантажівка "Урал";
  • Склад матеріально-технічного забезпечення.

"Дякую воїнам за потужну демілітаризацію росіян 24/7. Продовжуємо підтримувати контрнаступ, посилюючи військових безпілотниками в межах "Армії дронів", - додав міністр.

Втрати окупантів

Зазначається, що втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 8 серпня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 250 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 19 артсистем.

Також українські прикордонники влаштували окупантам "опади" з гранат, знищивши пост спостереження російських окупантів.

Також повідомлялось, що Росія втратила як мінімум половину бійців десантних військ, яких у 2022 році кинули на війну проти України. Йдеться про щонайменше 15 тисяч військових.

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