Два дрони за три дні знищили російської техніки на понад 2 млн доларів (відео)
Збройні сили України використовуючи два безпілотні бомбери знищили російської техніки на понад два мільйони доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Два безпілотні бомбери "Армії дронів" за три дні вразили російську техніку на понад 2 млн доларів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це результат роботи ударної роти "Ахіллес" 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка в Луганській області. Федоров уточнив, що серед ураженої техніки окупантів є таке:
- Танк Т-80;
- БМП;
- БТР;
- Вантажівка "Урал";
- Склад матеріально-технічного забезпечення.
"Дякую воїнам за потужну демілітаризацію росіян 24/7. Продовжуємо підтримувати контрнаступ, посилюючи військових безпілотниками в межах "Армії дронів", - додав міністр.
Втрати окупантів
Зазначається, що втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 8 серпня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 250 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 19 артсистем.
Також українські прикордонники влаштували окупантам "опади" з гранат, знищивши пост спостереження російських окупантів.
Також повідомлялось, що Росія втратила як мінімум половину бійців десантних військ, яких у 2022 році кинули на війну проти України. Йдеться про щонайменше 15 тисяч військових.
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