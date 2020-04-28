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В Австрії скасовують режим самоізоляції і дозволяють заходи до 10 осіб

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 10:51
В Австрії скасовують режим самоізоляції і дозволяють заходи до 10 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заходи будуть діяти до кінця червня

Уряд Австрії не планує продовжувати обов'язковий режим самоізоляції в країні у зв'язку з карантином, який закінчується 30 квітня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер, передає Reuters.

За його словами, після 30 квітня людям буде дозволено залишати свої будинки не тільки в разі екстреної необхідності. Також в Австрії буде дозволено проведення заходів за участю не більше 10 осіб, а участь у похороні зможуть прийняти до 30 осіб.

Такі заходи будуть діяти до кінця червня, далі обмеження будуть переглянуті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 1 травня в Австрії відкриваються не продуктові магазини і торгові центри, а з 15 травня - відкриють ресторани і бари, а також почнуть поетапно відкриватися школи для учнів молодших класів.

Також повідомлялося, що пом'якшення карантину почали в Хорватії. Так, У столиці Загребі у рамках першої хвилі виходу з карантину відновили роботу громадського транспорту і бібліотек.

Зазначимо, в Україні ослаблення карантину заплановано на 11 травня. Всього Кабмін представив план щодо виходу з карантину, який складається з 5 етапів.

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