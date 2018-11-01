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У Вірменії судді отримають зброю для самооборони

Новини » В світі    01.11.2018 - 22:31
Ілюстративне фото (NVV_1135)
Ілюстративне фото (NVV_1135)

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду

Судді у Вірменії на час своїх повноважень отримають табельну зброю. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 1 листопада, передає РБК-Україна з посиланням на "Новости Армении".

Застосовувати вогнепальну зброю вершителі правосуддя зможуть тільки для самооборони.

Патрони, зброю та засоби спецзахисту суддям видадуть у поліції. Також по закінченню терміну своїх повноважень, вони зобов'язані повернути правоохоронним органам.

Нагадаємо, 30 жовтня третина депутатів парламенту Вірменії підтримала кандидатуру Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра країни.

Зазначимо, що згідно з Конституцією Вірменії, якщо під час першого голосування не вдається визначитися з ім'ям майбутнього прем'єр-міністра, то через тиждень має відбутися повторне голосування. При цьому висунути ім'я кандитата має не менше третини депутатів. Якщо більшість не зможе проголосувати за нього, парламент розпустять.

Так, під час першого голосування 24 жовтня депутати національних зборів Вірменії не змогли підтримати кандидатуру Нікола Пашиняна.

Пашинян оголосив про свою відставку 16 жовтня, а також прийняв відставку уряду. Повідомлення про відставку послідувало після того, як депутати запевнили Пашиняна у відсутності намірів висунути свого кандидата на посаду глави уряду. А з "Процвітаючою Вірменією" був підписаний відповідний меморандум.

Якщо нового прем'єр-міністра Вірменії не зможуть вибрати двічі протягом двох тижнів, парламент розпустять, і будуть оголошені дострокові вибори. Орієнтовно вони відбудуться 9 грудня.

Третина депутатів парламенту Вірменії висунула кандидатуру Пашиняна на пост прем'єр-міністра У будівлю уряду Вірменії намагався увірватися невідомий з гранатою
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