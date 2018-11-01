В Армении судьи получат оружие для самообороны

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Такое решение было принято на заседании правительства

Судьи в Армении на время своих полномочий получат табельное оружие. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 ноября, передает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

Применять огнестрельное оружие вершители правосудия смогут только в целях самообороны.

Патроны, оружие и средства спецзащиты судьям выдадут в полиции. Также полицейские научат пользоваться оружием. По истечению срока своих полномочий, судьи обязаны все вернуть правоохранительным органам.

Напомним, 30 октября треть депутатов парламента Армении поддержала кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

Отметим, что в соответствии с Конституцией Армении, если во время первого голосования не удается определиться с именем будущего премьер-министра, то через неделю должно произойти повторное голосование. При этом выдвинуть кандитата должно не менее трети депутатов. Если большинство не сможет проголосовать за кандидата, парламент распустят.

Так, во время первого голосования 24 октября депутаты Национального собрания Армении не смогли поддержать кандидатуру Никола Пашиняна.

Пашинян объявил о своей отставке 16 октября, а также принял отставку правительства. Сообщение об отставке последовало после того, как депутаты заверили Пашиняна в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на пост главы правительства. А с "Процветающей Арменией" был подписан соответствующий меморандум.

Если нового премьер-министра Армении не смогут выбрать дважды в течение двух недель, то парламент распустят, и будут объявлены досрочные выборы. Ориентировочно их проведут 9 декабря.