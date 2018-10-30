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Третина депутатів парламенту Вірменії висунула кандидатуру Пашиняна на пост прем'єр-міністра

Новини » Політика    30.10.2018 - 18:06
Фото: Нікол Пашинян (twitter.com/Armenia_on_line)
Фото: Нікол Пашинян (twitter.com/Armenia_on_line)

Третина депутатів національних Зборів Вірменії висунула кандидатуру Пашиняна на посаду прем'єр-міністра

Третина депутатів Національних Зборів Вірменії сьогодні, 30 жовтня, висунула кандидатуру виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомив керівник управління інформації та зв'язків з громадськістю НС Князь Сароян, передає РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Раніше Пашинян в бесіді з журналістами заявив, що процес носить формальний характер.

Зазначимо, що згідно зі статтею 149 Конституції Вірменії, в разі не обрання прем'єр-міністра після першого голосування (24 жовтня) через 7 днів проводиться повторне голосування, причому висувати кандидата повинна не менш як третини депутатів. Якщо більшістю голосів депутатів не вдається обрати прем'єр-міністра, парламент вважається розпущеним.

Нагадаємо, на спеціальному засіданні 24 жовтня Національні Збори Вірменії не обрали Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни.

Пашинян 16 жовтня заявив про свою відставку і прийняв відставку уряду. Зокрема, він заявив про свою відставку після того, як парламентські сили запевнили його у відсутності наміру висунути свого кандидата на крісло глави уряду, а з "Процвітаючої Вірменії" був підписаний відповідний меморандум.

Повідомлялося, що якщо представники партій стримають свою обіцянку, і новий прем'єр-міністр країни не буде обраний парламентом двічі протягом двох тижнів, то Національні Збори будуть розпущеними, країну чекають дострокові вибори. Орієнтовною датою їх проведення називається 9 грудня.

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