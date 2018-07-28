У Вірменії суд відпустив генсека ОДКБ під заставу

Застава становить близько 10 тисяч доларів

У Вірменії генерального секретаря Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Юрія Хачатурова випустили під заставу. Таке рішення прийняв міський Єреванський суд, передає новинний портал News.am.

Захисник генсека Мігран Погосян не вказав точну суму застави, але розповів, що її розмір становить приблизно 5 млн драмів, тобто близько 10,3 тисяч доларів.

"Після того, як застава буде виплачена, сьогодні Хачатуров вийде з будівлі суду", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, до суду було направлено клопотання про арешт Хачатурова. Його звинувачують у поваленні спільно з іншими особами 1 березня 2008 року конституційний ладу Вірменії. Хачатурову було пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 300.1 КК Вірменії за те, що він "за попередньою змовою з іншими особами скинув конституційний лад Республіки Вірменія".

26 липня екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна звинуватили в поваленні Конституційного ладу Вірменії. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Додамо, що Спеціальна слідча служба Вірменії пред'явила звинувачення членам сім'ї екс-президента країни Сержа Саргсяна.