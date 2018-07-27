Генсека ОДКБ обвинили в свержении конституционного строя в Армении

Новости Происшествия 27.07.2018 - 14:41
Фото: Юрий Хачатуров (kabar.kg)
Фото: Юрий Хачатуров (kabar.kg)

Его обвиняют в свержении совместно с другими лицами 1 марта 2008 года конституционного строя Армении

В Ереванский городской суд направлено ходатайство об аресте генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковника армянской армии Юрия Хачатурова. Об это сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

Как отмечается, Хачатурова обвиняют в свержении совместно с другими лицами 1 марта 2008 года конституционного строя Армении.

"На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчора, 26 июля, экс-президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в свержении Конституционного строя Армении. Ему грозит до 15 лет заключения.

Также раннее сообщалось, что Специальная следственная служба Армении предъявила обвинения членам семьи экс-президента страны Сержа Саргсяна.

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