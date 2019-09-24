У Вірменії знайшли мертвим екс-голову МВС

Фото: Айк Арутюнян (police.am)

Тіло знайшли на власній дачі Айка Арутюняна

Колишнього міністра внутрішніх справ і екс-главу поліції Вірменії Айка Арутюняна знайшли мертвим у своїй літній резиденції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Слідчого комітету Вірменії.

Зазначається, що 23 вересня о 23:50 в місцеву поліцію надійшло повідомлення, що Айк Арутюнян помер у своїй літній резиденції в селі Бжни.

На місце події виїхала оперативна група, яка виявила тіло Айка Арутюняна з вогнепальним пораненням в голову. Слідство порушило справу за статтею "Доведення до самогубства".

Розслідування показало, що Арутюнян вживав велику кількість алкоголю в період, що передував інциденту. Попереднє розслідування триває.

Айк Арутюнян - вірменський військовий діяч, генерал-полковник поліції. Він займав посаду глави Міністерства внутрішніх справ Вірменії з 1996 по 1999 роки. З 2003 по 2008 рік він був начальником поліції Вірменії, після чого до 2010 року очолював СГО країни. Арутюнян також був президентом федерації боксу Вірменії з 1994 по 2008 рік.

Відзначимо, в березні 2008 року, в результаті безладів після президентських виборів, на яких переміг Серж Саргсян, загинули щонайменше вісім активістів і один військовослужбовець. Арутюнян тоді керував діями поліції. Після приходу до влади прем'єр-міністра Нікола Пашиняна розслідування по справі заворушень після президентських виборів 2008 року відновилося, а Айк Арутюнян виступав в ньому в якості свідка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вірменії відновився суд над екс-президентом Робертом Кочаряном. Його звинувачують у повалення конституційного ладу та одержанні хабара в особливо великому розмірі.