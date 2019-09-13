ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Вірменії поновився суд над екс-президентом Кочаряном

Новини » Політика    13.09.2019 - 08:24
У Вірменії поновився суд над екс-президентом Кочаряном
Фото: Роберт Кочарян (ru.wikipedia)

Кочаряна звинувачують у повалення конституційного ладу

У Вірменії після довгої перерви поновився судовий процес над екс-президентом країни Робертом Кочаряном. Про це повідомляє DW.

Кочаряна звинувачують у повалення конституційного ладу та одержанні хабара в особливо великому розмірі.

За першим звинуваченням проходять також колишній начальник Генштабу збройних сил Вірменії Юрій Хачатуров, колишній міністр оборони Сейран Оганян і колишній віце-прем'єр Армен Геворкян.

Конституційний суд Вірменії з 3 вересня розглядає скарги Роберта Кочаряна на правомірність висунутих йому звинувачень у підготовці до злочину і наклеп в публічних виступах. Раніше член команди адвокатів екс-президента Айк Алумян говорив, що при "сприятливому рішенні суду кримінальне переслідування у відношенні Кочаряна повинно бути припинено і він повинен бути звільнений".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 липня у Вірменії суд заарештував колишнього президента Роберта Кочаряна з-за розгону акцій протесту в березні 2008 року. Колишнього президента звинувачують у повалення конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також заволодіння повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.

Раніше в грудні 2018 року Апеляційний кримінальний суд Вірменії прийняв рішення заарештувати другого президента Вірменії Роберта Кочаряна.

Суд Вірменії визнав незаконним арешт екс-президента Кочаряна У Вірменії поновили електропостачання після збою
Новини України Армения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся