В Армении нашли мертвым экс-главу МВД

Фото: Айк Арутюнян (police.am)

Тело нашли на собственной дачи Айка Арутюняна

Бывшего министра внутренних дел и экс-главу полиции Армении Айка Арутюняна нашли мертвым в своей летней резиденции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении.

Отмечается, что 23 сентября в 23:50 в местную полицию поступило сообщение, что Айк Арутюнян скончался в своей летней резиденции в селе Бжни.

На место происшествия выехала оперативная группа, которая обнаружила тело Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в голову. Следствие возбудило дело по статье "Доведение до самоубийства".

Расследование также показало, что Арутюнян употреблял большое количество алкоголя в период, предшествовавший инциденту. Предварительное расследование продолжается.

Айк Арутюнян - армянский военный деятель, генерал-полковник полиции. Он занимал пост главы Министерства внутренних дел Армении с 1996 по 1999 годы. С 2003 по 2008 год он был начальником полиции Армении, после чего до 2010 года возглавлял СГО страны. Арутюнян также был президентом федерации бокса Армении с 1994 по 2008 год.

Отметим, в марте 2008 года, в результате беспорядков после президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, погибли по меньшей мере восемь активистов и один военнослужащий. Арутюнян тогда руководил действиями полиции. После прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна расследование по делу беспорядков после президентских выборов 2008 года возобновилось, а Айк Арутюнян выступал в нем в качестве свидетеля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Армении возобновился суд над экс-президентом Робертом Кочаряном. Его обвиняют в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.