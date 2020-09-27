У Вірменії і Азербайджані провели засідання Радбезів через загострення у Карабасі

У Вірменії і Азербайджані провели засідання Рад безпеки. Засідання скликали у зв'язку із загостренням ситуації у Карабасі.

Про це повідомляє місцеві видання vesti.az і day.az.

Засідання Радбезу Вірменії відбулося під головуванням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Зазначено, що в ході його розглянули питання, "пов'язані з протидією широкомасштабним операціям противника на карабасько-азербайджанській лінії зіткнення, контрдіями збройних сил і подальшими кроками".

Рада безпеки Азербайджану пройшла під головуванням президента Ільхама Алієва.

"Звільнено кілька населених пунктів, що знаходилися під окупацією... Упевнений, що наша успішна контрнаступальна операція покладе край окупації і несправедливості, яка триває близько 30 років", - зазначив лідер Азербайджану.

Нагадаємо, Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що військові взяли під контроль сім поселень у Нагірному Карабасі.

Як писало РБК-Україна, вранці 27 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. У результаті обстрілу постраждали люди, повідомлялося про загиблих.

Глава Нагірного Карабаху Араік Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан. Також була оголошена загальна мобілізація для осіб старше 18 років. Воєнний стан також було введено у Вірменії.