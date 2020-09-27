В Армении и Азербайджане провели заседания Совбезов из-за обострения в Карабахе

В Армении и Азербайджане провели заседания Советов безопасности. Заседания созвали в связи с обострением ситуации в Карабахе.

Об этом сообщает местные издания vesti.az и day.az.

Заседание Совбеза Армении состоялось под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Указано, что в ходе него рассмотрели вопросы, "связанные с противодействием широкомасштабным операциям противника на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, контрдействиями вооруженных сил и дальнейшими шагами".

Совет безопасности Азербайджана прошел под председательством президента Ильхама Алиева.

"Освобождены несколько населенных пунктов, находившиеся под оккупацией... Уверен, что наша успешная контрнаступательная операция положит конец оккупации и несправедливости, которая продолжается около 30 лет", - отметил лидер Азербайджана.

Напомним, Министерство обороны Азербайджана сообщило, что военные взяли под контроль семь поселений в Нагорном Карабахе.

Как писало РБК-Украина, утром 27 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. В результате обстрелов пострадали люди, сообщалось о погибших.

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение. Также была объявлена всеобщая мобилизация для лиц старше 18 лет. Военное положение также было введено в Армении.