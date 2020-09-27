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Азербайджан заявив про взяття під контроль семи поселень в Нагірному Карабасі

Нагірний Карабах, Неділя 27 вересня 2020 15:00
Азербайджан заявив про взяття під контроль семи поселень в Нагірному Карабасі
Фото: військові (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що військові взяли під контроль сім поселень в Нагірному Карабасі. Під контроль Баку були взяті селища Фізулинського та Джебрільського районів.

Про це заявив міністр оборони Азербайджану генерал-полковник Закір Гасанов, передає AZE.

За його словами, взято під контроль села Гараханбейлі, Гарвенд, Горадиз, Юхари Абдурахманли Фізулинського району, Беюк Марджанли і Нузгяр Джебрільського району, а також ряд пануючих висот.

"Бойові операції тривають", - сказав Ейвазов.

При цьому прес-секретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що твердження Міноборони Азербайджану про взяття під контроль населених пунктів в Нагірному Карабаху не відповідають дійсності.

"Це чергова провокація азербайджанської пропаганди", - додала вона.

Нагадаємо, вранці 27 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. В результаті обстрілу постраждали люди. Також повідомлялося про загиблих. Проте точної кількості жертв і потерпілих на даний момент немає.

Після глава Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки військове положення. Також була оголошена загальна мобілізація для осіб старше 18 років. Військове становище також було введено у Вірменії.

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