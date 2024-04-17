АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука

Продажа имущества Медведчука

Напомним, Виктора Медведчука в Украине подозревают в государственной измене. Скандальный нардеп мог сотрудничать с россиянами. В 2022 году в ходе обмена пленными Медведчука отдали России взамен на украинских командиров "Азова", которые защищали Мариуполь и оборонялись на территории "Азовстали" во время окружения.

В феврале этого года украинское правительство разрешило продать яхту Royal Romance, которая принадлежала семье Медведчука. Судно находится в Хорватии.

При этом в апреле АРМА разрешило продать автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов Медведчука.

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