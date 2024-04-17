АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука

Продаж майна Медведчука

Нагадаємо, Віктора Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді. Скандальний нардеп міг співпрацювати із росіянами. У 2022 році під час обміну полоненими Медведчука віддали Росії взамін на українських командирів "Азова", які захищали Маріуполь і оборонялися на території "Азовсталі" під час оточення.

У лютому цього року український уряд дозволив продати яхту Royal Romance, яка належала родині Медведчука. Судно знаходиться у Хорватії.

При цьому в квітні АРМА дозволило продати автомобіль Maybach і 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

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