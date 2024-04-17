UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука

Фото: Віктор Медведчук, колишній нардеп (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до продажу 264 картини, які належали екс-лідерові забороненої в Україні ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову АРМА Олену Думу в Telegram.

"АРМА готує до реалізації 264 картини зрадника-колаборанта Медведчука, заарештовані та передані Агентству за рішенням суду", - написала Дума.

За її словами, створена Агентством конкурсна комісія виставить картини на продаж незабаром. Усі кошти, які отримають від продажу, спрямують до державного бюджету.

Картини, що належали скандальному нардепу, зберігають у Національному художньому музеї України. Серед них - роботи представників Закарпатської художньої школи - Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса. Вартість частини картин сягає 50 тисяч доларів.

Продаж майна Медведчука

Нагадаємо, Віктора Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді. Скандальний нардеп міг співпрацювати із росіянами. У 2022 році під час обміну полоненими Медведчука віддали Росії взамін на українських командирів "Азова", які захищали Маріуполь і оборонялися на території "Азовсталі" під час оточення.

У лютому цього року український уряд дозволив продати яхту Royal Romance, яка належала родині Медведчука. Судно знаходиться у Хорватії.

При цьому в квітні АРМА дозволило продати автомобіль Maybach і 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор МедведчукАРМАДержбюджет