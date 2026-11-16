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У Путина впервые отреагировали на удары дронов по Крымскому мосту

12:21 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
У Путина впервые отреагировали на удары дронов по Крымскому мосту Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)
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Беспилотники массированно атаковали Крымский мост, но он якобы не получил серьезных повреждений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

"Действительно, массированная была атака дронов. Действительно, по-прежнему продолжают достаточно эффективно работать наши средства ПВО. Система работает", - сказал он.

Песков отметил, что ни одна противовоздушная система в мире не может полностью обезопасить объекты на фоне массированных ударов.

"По мосту информация будет из Минтранса. Там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений. Информация от Минтранса последует", - добавил спикер Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что страна-агрессор не хочет временного перемирия, а якобы стремится к "миру на многие годы и века".

"Что касается мирного процесса, мы неоднократно также говорили, что это процесс растянутый по времени, он сложный. Он состоит из огромного количества деталей, значение каждой из которых очень трудно переоценить. Эта работа продолжается", - резюмировал спикер диктатора.

Напомним, сегодня Украина поразила Крымский мост, соединяющий Краснодарский край с временно оккупированным Крымом. Местные паблики сообщили, что "прилеты" произошли около шести утра.

Минобороны РФ заявило о якобы сбитии украинских беспилотников, в том числе в акватории Черного и Азовского морей.

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