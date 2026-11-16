После удара по Крымскому мосту оккупанты ждут новых атак и жалуются на нехватку ПВО, - "Атеш"

После удара по Крымскому мосту оккупационные чиновники в Крыму опасаются новых атак. Они жалуются на нехватку ПВО и недовольны действиями Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение " Атеш ".

По информации агентов движения, работающих в одной из оккупационных администраций, последний удар по Крымскому мосту серьезно обеспокоил местных гауляйтеров.

Они считают, что атака на переправу и недавние удары сил обороны Украины по трем мостам вдоль трассы Р-280 в Ростовской области являются частями одной спланированной операции.

По мнению оккупационных чиновников, эти атаки могут быть не последними, а впереди российскую инфраструктуру ждут еще более серьезные последствия.

В то же время представители администрации жалуются на острую нехватку средств ПВО. По данным "Атеш", их не хватает даже для защиты района Крымского моста. Местные чиновники не сомневаются, что новые удары по объекту возможны.

В то же время, оккупационное руководство выражает недовольство тем, что Россия не может одинаково надежно прикрыть все важные объекты. Речь идет, в частности, о нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах и Крымском городе.

"Среди чиновников раздаются предположения, что высшее руководство РФ не отдает себе отчет в реальной ситуации на местах - в Москве якобы не знают ни о дефиците топлива, ни о критических перебоях с электроснабжением", - добавили в "Атеш".

Единственным выходом из ситуации местные руководители считают перемирие. В то же время, они понимают, что не имеют достаточного влияния, чтобы донести эту позицию до российского диктатора Владимира Путина.

Как утверждают в "Атеше", сообщать ему плохие новости стало опасно. Поэтому оккупационные чиновники опасаются открыто говорить о проблемах, с которыми сталкиваются на местах.