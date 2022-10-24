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В Чернобыле засветилась редкая птица из Красной книги (фото)

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Чернобыль, Понедельник 24 октября 2022 10:27
В Чернобыле засветилась редкая птица из Красной книги (фото) В Чернобыле увидели "краснокнижную" птицу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле существует много разных видов животных, которые занесены в Красную книгу и находятся под охраной. Среди них и птица - большой подорлик.

Прекрасными фотографиями поделились на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

Подорлик большой (Clanga clanga) – редкая гнездовая птица, занесенная в Красную книгу Украины.

В настоящее время в Заповеднике известно лишь три пары большого подорлика, две из которых гибридные с малым подорликом.

В отличие от малыша подорлика малыша, подорлик большой – более таинственная птица. Для гнездования выбирает влажные территории (долины рек, болота, большие по площади мелиоративные системы) подальше от людей.

В Чернобыле засветилась редкая птица из Красной книги (фото)В Чернобыле засветилась редкая птица из Красной книги (фото)В Чернобыле засветилась редкая птица из Красной книги (фото)В Чернобыле засветилась редкая птица из Красной книги (фото)В Чернобыле засветился большой подорлик (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что нам еще известно об этой птице

Большой подорлик имеет длину тела 65-73 см и массу тела 1,6 – 3,2 кг. Половой диморфизм выражен слабо, самки несколько больше самцов. Большой подорлик несколько больше и темнее своего ближайшего родственника — малого подорлика, но в полевых условиях эти виды практически неотличимы.

Оперение взрослых птиц (от трех лет и старше) однотонное, темно-бурое, затылок окрашен несколько светлее. Маховые перья крыльев черноватые со светлыми основаниями внутренних опахалов. Клюв и когти черные.

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике показали первого животного, прирученного человеком.

А также мы рассказывали, что в Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой.

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Чернобыль