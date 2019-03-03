Денісова назвала причину затримання в Криму архієпископа ПЦУ

Фото: архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент (УНІАН)

За її словами, затримання пов'язане з планами відвідати в російському СІЗО політв'язня Гриба

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що причиною затримання в анексованому Криму архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) Климента є його плани відвідати в російському СІЗО утримуваного там українця Павла Гриба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

За її словами, причиною для затримання Климента є його запланована поїздка до СІЗО міста Ростов-на-Дону для відвідання там українського політв’язня Павла Гриба, на що ростовським судом попередньо було надано дозвіл.

"РФ боїться, що усьому світові стане відома правда щодо стану здоров’я Павла. Їм є що приховувати", - написала Денісова.

За словами Климента, зараз він перебуває в одному з райвідділків поліції Сімферополя, додала вона.

"Приблизно годину тому його вивели з автобуса, пояснивши, що у його сумках є речі, нібито вкрадені ним із церкви. Климент запевнив мене, що у поліції лише через півгодини після затримання дізнались, ким він є, а саму справу сфабрикували майже одразу", - каже Денісова.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, у окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща). Як повідомлялося, Климента затримали на автовокзалі окупованого Сімферополя. Архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв'язня Павла Гриба у Ростові-на-Дону (Російська Федерація).

Згодом Климент заявив, що причиною його затримання стало повідомлення про "пограбування" його церкви.

Як повідомив Климент, його було затримано через повідомлення про "пограбування" церкви в окупованому Сімферополі, в якій служить архієпископ.