В российском Приморье горело уникальное судно, есть погибший и пострадавшие
В Приморье (Российская Федерация) произошел пожар на многофункциональном судне поставок "Катерина Великая" проекта IBSV 10022 AH. Этот корабль сошел с верфи всего три года назад, и считался "гордостью" в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российской Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В ведомстве заявили, что возгорание на корабле в Центре судоремонта "Дальзавод" произошло сегодня ночью, и пожар был ликвидирован.
Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, еще три человека были доставлены в больницу.
"В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия", – добавили в российской прокуратуре.
Что известно о корабле
По данным из открытых источников, многофункциональное судно поставок "Катерина Великая" усиленного ледового класса Icebreaker 7 считалось главным в серии из четырех кораблей для нефтяной компании "Роснефть".
Судно "Катерина Великая" во время строительства (фото: twitter.com/FilonenkoOles)
Оно строилось на судостроительном комплексе "Звезда", и было спроектировано для:
- неограниченного района плавания,
- перевозки грузов к морским объектам;
- ледокольных операций;
- контроля ледовой обстановки; спасения; борьбы с внешними пожарами;
- сопровождения; ликвидации разливов нефти; буксировки самоподъемных платформ и других крупных объектов;
- перевозки контейнеров.
Порт приписки этого судна - Мурманск.
"Катерина Великая" была спущена на воду в декабре 2020 года, событие происходило с пафосом и торжествами в присутствии российского диктатора Владимира Путина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.