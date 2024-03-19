Не впервые. В России загорелся и затонул траулер "Капитан Лобанов"

В России загорелся, а после затонул траулер "Капитан Лобанов". Это уже не первый подобный инцидент с судном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Руководитель пресс-службы Калининградского областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что возгорание на судне возникло "в результате нештатной ситуации".

При этом он подробности происшествия не привел. Он также добавил, что в результате инцидента пострадали несколько человек.

В то же время Telegram-канал 112 сообщает, что российский траулер затонул в Балтике недалеко от города Пионерский. Утверждается, что один человек погиб, еще двое пропали без вести.

Издание отмечает, что три года назад траулер "Капитан Лобанов" завалился набок при спуске на воду, после чего частично затонул.

Ликвидация российских военных кораблей

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Group 13 недалеко от Керченского пролива нанесло удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль был ликвидирован. Это третье судно Черноморского флота России, затонувшее за последние пять недель.

После серии значительных потерь российских кораблей в Черном море 10 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов был отстранен от должности и заменен командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.

В феврале из-за потерь был отправлен в отставку командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.

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