В Аргентине разоблачили российских шпионов: их связывают с покойным Пригожиным

Разведка Аргентины разоблачила группу российских шпионов. Они создавали местную сеть влияния для содействия интересам Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Derecha Diario .

Государственный секретариат разведки Аргентины (SIDE) обнаружил сеть иностранного влияния, в которую входила группа граждан России, проживающих в стране, в сотрудничестве с аргентинцами.

Как отмечается, эти лица связаны с геополитическими интересами Кремля и занимались дезинформационной деятельностью и манипуляциями общественным мнением.

Связи с Пригожиным

Расследование выявило существование организации под названием La Compañía, связанной с покойным главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и "Проектом Лахта". Этот проект - многосоставная операция, направленная на аудиторию в США, странах Европейского Союза и Украине.

Вероятным руководителем шпионской группы в Аргентине был россиянин Лев Андриашвили, который действовал вместе со своей женой Ириной Яковенко, которая тоже является гражданкой РФ. Они отвечали за финансирование сети и установление контактов с местными активистами.

"Цель La Compañía - сформировать группу лиц, лояльных к интересам России", - говорится в сообщении.

Также среди целей группы развертывание дезинформационных кампаний, получение конфиденциальной политической информации и оказание влияния на фонды, неправительственные организации и общественные организации.