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В Аргентині викрили російських шпигунів: їх пов'язують з покійним Пригожиним

Буенос-Айрес, Четвер 19 червня 2025 08:47
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В Аргентині викрили російських шпигунів: їх пов'язують з покійним Пригожиним Фото: в Аргентині викрили групу російських шпигунів (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Розвідка Аргентини викрила групу російських шпигунів. Вони створювали місцеву мережу впливу для сприяння інтересам Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Derecha Diario.

Державний секретаріат розвідки Аргентини (SIDE) виявив мережу іноземного впливу, до якої входила група громадян Росії, що проживають у країні, у співпраці з аргентинцями.

Як зазначається, ці особи пов'язані з геополітичними інтересами Кремля та займалися дезінформаційною діяльністю та маніпуляціями громадською думкою.

Зв'язки з Пригожиним

Розслідування виявило існування організації під назвою La Compañía, пов’язаної з покійним ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та "Проєктом Лахта". Цей проєкт - багатоскладова операція, спрямована на аудиторію в США, країнах Європейського Союзу та Україні.

Ймовірним керівником шпигунської групи в Аргентині був росіянин Лев Андріашвілі, який діяв разом зі своєю дружиною Іриною Яковенко, яка теж є громадянкою РФ. Вони відповідали за фінансування мережі та встановлення контактів із місцевими активістами.

"Мета La Compañía - сформувати групу осіб, лояльних до інтересів Росії", - йдеться у повідомленні.

Також серед цілей групи розгортання дезінформаційних кампаній, отримання конфіденційної політичної інформації та здійснення впливу на фонди, неурядові організації та громадські організації.

Нагадаємо, у Німеччині викрили трьох агентів, які шпигували за українцем. Їм висунули звинувачення.

Також раніше РБК-Україна розповідало, як Кремль розширив по всьому світу мережу агентів після початку війни в Україні.

Раніше Австрія розкрила російську шпигунську мережу з дискредитації України.

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