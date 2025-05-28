В Германии предъявили обвинения трем иностранным агентам, которые шпионили за украинцем

Немецкая прокуратура предъявила обвинения трем лицам в деятельности в качестве иностранных агентов. Их подозревают в шпионаже за украинцем с возможной целью его убийства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечается, подозреваемые - граждане Армении, Украины и России.

По данным прокуратуры, объектом слежки был украинец, который участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины после вторжения России.

Армянин, идентифицированный как Вардгес И., по заданию российской разведки организовал операцию, привлекая к ней украинца Роберта А. и россиянина Армана С.

В июне 2024 года украинского ветерана должны были заманить на встречу в кафе в центре Франкфурта, где подозреваемые российские агенты планировали идентифицировать мужчину и получить больше информации о нем.

Однако тот обратился в немецкую полицию и не пришел на встречу. Впоследствии трех подозреваемых задержали и поместили под стражу. Им предъявили обвинения в сотрудничестве с иностранной разведывательной службой.

Прокуратура отмечает, что операция по шпионажу, вероятно, была подготовкой к дальнейшим разведывательным действиям в Германии, возможно, включая убийство целевого лица.

Все трое подозреваемых были арестованы 19 июня 2024 года - в день запланированной встречи - и с тех пор находятся под стражей.