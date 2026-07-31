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В Аргентине разрешили депортацию за язык ненависти к стране

06:47 31.07.2026 Пт
2 мин
Однако политическая, идеологическая и академическая критика остается защищенной свободой слова
aimg Филипп Бойко
В Аргентине разрешили депортацию за язык ненависти к стране Фото: президент Аргентины Хавьер Херардо Милей (Getty Images)
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Президент Аргентины Хавьер Милей одобрил изменения в миграционное законодательство, позволяющие депортировать иностранцев за распространение языка ненависти против страны или ее государственных символов. В то же время власти подчеркивают, что политическая и академическая критика и дальше защищена свободой слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Речь идет как об устных высказываниях, так и о письменных публикациях. Кроме того, новые нормы позволяют отказывать во въезде иностранцам, ранее совершавшим подобные действия.

В аргентинском правительстве заявили, что реформа стала ответом на "недавние проявления враждебности Аргентинской Республике и аргентинцам". В то же время, конкретных примеров таких случаев власти не привели.

Решение было объявлено после волны критики в адрес Аргентины и мужской сборной страны по футболу после недавнего чемпионата мира.

Реформа также была принята на фоне ухудшения отношений между Аргентиной и Бразилией. Президент Хавьер Милей неоднократно публично критиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву.

После завершения чемпионата мира аргентинский лидер также заявлял о якобы глобальной кампании против Аргентины, обвиняя в этом Бразилию, Мексику и Демократическую партию США. Как отмечает Euronews, доказательств этих утверждений он не предоставил.

Ограничивает ли закон свободу слова

В официальном заявлении администрации президента отмечается, что новые правила **не распространяются** на политическую, идеологическую или академическую критику.

Правительство подчеркнуло, что такие высказывания и дальше защищаются правом на свободу слова.

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